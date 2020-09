Jude Law deu as boas-vindas ao sexto bebé, o primeiro em comum com a atual companheira, a psicóloga Phillipa Coan. A criança nasceu durante a quarentena, como o ator revelou agora no episódio do 'The Tonight Show' desta segunda-feira.

Depois de o apresentador Jimmy Fallon ter perguntado ao ator, de 47 anos, o que é que tem feito em casa, Jude Law começou por falar da jardinagem e acabou por acrescentar: "Ah, e além disso, tive um bebé".

Sobre dar as boas-vindas a uma criança durante a quarentena, o artista disse: "É realmente maravilhoso. Sentimo-nos muito abençoados por estarmos numa época em que podemos, como uma família, apenas desfrutar da companhia uns dos outros. Foi um tipo de amor incomum".

Recorde-se que a estrela de 'Young Pope' e Coan casaram-se em Londres em maio de 2019. O ator também é pai de Rafferty, de 23 anos, Iris, de 19, e Rudy, de 17, com a ex-mulher Sadie Frost, de Sophia, de 10, fruto da relação com a modelo Samantha Burke, e Ada, de 5, que resultou do relacionamento com a cantora Catherine Harding.

