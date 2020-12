Jude Law foi visto pela primeira vez a passear com a mulher, Phillipa Coan, e o bebé que têm em comum. O casal não passou despercebido às lentes dos paparazzi, imagens que estão a ser divulgadas pela imprensa internacional, estando também a circular nas redes sociais.

Uma passeio que aconteceu na passada quinta-feira, por Londres, capital de Inglaterra, como relata o Daily Mail.

Esta é a primeira vez que o casal surge junto em público, com o filho, depois de o bebé ter nascido no passado mês de setembro.

Recorde-se que os pais ainda não revelaram o nome da criança, pois o ator, de 47 anos, apenas confirmou que foi pai pela sexta vez.

Além do bebé, Jude Law é também pai de Rafferty, de 24 anos, Iris, de 20, e Rudy, de 18, com a ex-mulher Sadie Frost, de Sophia, de 11, fruto da relação com a modelo Samantha Burke, e Ada, de 5, que resultou do relacionamento com a cantora Catherine Harding.

