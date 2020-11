Jude Law não podia estar mais feliz depois de ter sido pai pela sexta vez. O ator, de 47 anos, foi fotografado nas ruas de Londres durante um passeio com o filho mais novo, esta quinta-feira, imagens que não passaram despercebidas.

A felicidade do artista na companhia do bebé recém-nascido, fruto do casamento com Phillipa Coan, foi o principal destaque.

Nas imagens que estão a circular na imprensa internacional, e também nas redes sociais, Jude aparece a sorrir para o menino, sem máscara. Veja tudo nas publicações abaixo:

Recorde-se que Jude e Phillipa deram o nó em Londres, em maio de 2019. Em setembro, o ator contou que deu as boas-vindas ao primeiro filho em comum com a atual companheira. O nome e o sexo da criança não foram revelados.

Além do bebé, Jude é também pai de Rafferty, de 23 anos, Iris, de 19, Rudy, de 17, - do casamento com Sadie Frost - de Sophia, de dez, - da relação com a modelo Samantha Burke - e de Ada, de cinco - fruto da união passada com a cantora Catherine Harding.

