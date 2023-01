Patrick Thelwell, um jovem estudante de 23 anos que em novembro do ano passado atirou ovos ao rei Carlos III, declarou-se inocente e disse que o ato foi "necessário". O juiz Paul Goldspring libertou o jovem sob fiança.

De recordar que foi no dia 9 de novembro, quando o rei estava em York para inaugurar uma estátua da falecida mãe, Isabel II, que o jovem foi detido. Este atirou ovos a Carlos III e foi acusado de um suposto crime de "comportamento ameaçador". O jovem encontra-se a aguardar veredicto do tribunal que será no dia 14 de abril.

Segundo o The Independent, Patrick Thelwell insiste que o ato foi "necessário" e que fazia parte "do seu protesto contra o establishment".

Em dezembro do ano passado, o rei Carlos III voltou a viver um episódio semelhante. Um homem foi acusado de ter atirado ovos ao monarca na cidade de Luton. Este declarou-se culpado.

