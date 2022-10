Sophia Grace anunciou recentemente que se preparar para ser mãe pela primeira vez aos 19 anos. A jovem - que ficou famosa no 'The Ellen DeGeneres Show' com a prima Rosie McClelland - recebeu depois várias mensagens e já reagiu às mesmas.

"Normalmente, a maioria das pessoas pensa que deveríamos ter filhos aos 30, já casadas e a morar na nossa própria casa. Mas, obviamente, todos têm opiniões diferentes", disse ao E! News.

Mas a idade é apenas um número. "Se te sentires pronta e se for algo com o qual estejas feliz, então não é problema de mais ninguém", acrescentou.

No entanto, não recebeu só críticas por estar grávida. Também foi acarinhada com muito amor. "Tive tanto comentários de apoio e foi adorável", partilhou ainda. "Sinto-me feliz quando vejo outras mulheres a comentar que também foram mães com a minha idade. Isso deixa-me muito mais confiante", continuou.

De referir que Sophia Grace ficou conhecida quando ainda era criança e foi com a prima ao programa de Ellen DeGeneres. Na altura, há mais de dez anos, chegaram a 'privar' com caras muito conhecidas como Nicki Minaj ou Taylor Swift. Veja ou recorde abaixo:

