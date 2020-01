Josh O'Connor, que interpreta uma versão mais jovem do príncipe Carlos na série 'The Crown', da Netflix, diz que "ouviu" que Meghan Markle - que era atriz antes de se casar com o príncipe Harry - estará de volta à representação. Se assim for, o artista, de 29 anos, mostrou que apoia a ideia da duquesa fazer parte de uma futura temporada de 'The Crown'.

"Tenho a certeza que ela poderia [interpretar ela própria, dar vida a Meghan Markle]. Sim, eu ouvi [que ela está de volta à representação]. Tenho a certeza que ela podia fazer isso de uma maneira brilhante", disse Josh O'Connor.

Uma informação que chega depois de Meghan e Harry terem decidido deixar o cargo de membro "seniores" da família real.

Em conversa com o Entertainment Tonight, na gala da entrega dos prémios SAG Awards, Helena Bonham Carter, que interpreta a princesa Margaret, reconheceu ainda o sucesso da série.

