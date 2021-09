A família de Josh Homme, o vocalista da banda de rock Queens of the Stone Age, colocou uma ordem de restrição contra o músico, acusando-o de abusos físicos e verbais.

O pedido de restrição foi feito em tribunal pelos dois filhos do artista: Orrin e Wolf, e pela ex-mulher, Brody Dalle.

Entretanto, Homme negou as acusações através de um comunicado feito pela sua advogada ao TMZ. "A Sra. Dalle já tinha feito estas declarações à polícia e os juízes que presidiram no tribunal de família, todos eles recusaram qualquer ação com base nestas declarações", notou.

Recorde-se que Homme e Dalle casaram em 2005 e divorciaram-se em 2019. Ambos pediram ordens de restrição um em relação ao outro.

Leia Também: Viúva de Pedro Lima: "A verdade é que o amor não salva tudo"