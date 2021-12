Nestes primeiros fins de semana de dezembro, José Raposo e outros artistas como Luís Aleluia, Natália Luiza, Sofia Grillo e Jorge Baptista da Silva vão estar presentes na Galeria Raul Solnado para receber os visitantes da Feira de Natal da Casa do Artista.

Como indica a nota enviada às redações, este é um evento solidário, cujos lucros revertem para a instituição.

Entre as 10h e as 18h, na Galeria Raul Solnado, na APOIARTE (Casa do Artista), nos dias 4, 5, 11 e 12 de dezembro, vai poder comprar presentes solidários como livros, CDs, DVDs, roupas, móveis, artigos de decoração… Estes artigos, destaca a nota, "resultam da generosidade de amigos, associados e de marcas que querem ajudar a instituição".

Além disso, haverá ainda "um espaço de cafetaria e momentos de animação proporcionados pelos artistas residentes" da Casa do Artista.

Uma iniciativa que serve para "garantir a sustentabilidade da instituição que é casa de mais de setenta profissionais das artes".

© DR

Leia Também: Fundação INATEL promove leilão solidário para ajudar a Casa do Artista