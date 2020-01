José Raposo recordou junto dos que o seguem no Instagram um vídeo da série 'Médico de Família', emitida nos anos 90, que mostra uma cena do seu filho Ricardo, quando este era uma criança.

"O meu Ricardo em 1998 no 'Médico de Família', com o Fernando Luís e a Ana Padrão. Amo-te filho", começou por escrever na legenda do referido excerto da série.

De seguida, Raposo destacou as semelhanças do filho com o neto: "O Noah está igual a ti...".

Recorde-se que José Raposo é ainda avô de Matias. Além de Ricardo, o ator é pai de Miguel e da pequena Lua, que completa um ano em março.

