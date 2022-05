José Raposo surpreendeu os seguidores da sua página de Instagram com uma rara fotografia em que aparece junto do irmão e da mãe.

Uma imagem que serviu para assinalar o Dia dos Irmãos, que se celebra esta terça-feira, 31 de maio.

"Ai é o dia dos irmãos? E nos outros dias? Este é o meu, e é de todos os dias. Está agora no outro lado do Oceano, e confirma-se que as distâncias não interferem no amor incondicional. Aqui com a nossa mãe", disse na legenda da imagem que pode ver na publicação abaixo:

