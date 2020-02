Este domingo estreia na TVI mais uma edição do 'Dança Com as Estrelas'. Miguel Raposo é um dos concorrentes e a sua entrada no concurso deixou o pai, o ator José Raposo, cheio de orgulho, como o próprio fez questão de mostrar nas suas redes sociais.

"E não é que o 'meu mais velho' vai aparecer naqueles programas das danças? O Miguel tem uma aura, a do artista nato... Muita merda filhote, amo-te", escreveu José Raposo nas suas redes sociais.

A Miguel Raposo junta-se Carolina Deslandes, Margarida Corceiro, Marco Costa, Soraia Tavares, Ângela Costa, Paulo Pires e Virgul. A apresentação está a cargo de Rita Pereira e Pedro Teixeira.

