José Raposo surpreendeu os que o seguem no Instagram com uma fotografia carinhosa da filha, a pequena Lua, que vai completar um ano no próximo mês de março.

Na imagem podemos ver a menina vestida a rigor para celebrar o Carnaval, sentada ao colo da mãe, Sara Barradas.

"A abelha mais linda que vi na vida! Trouxe-ma o Carnaval", escreveu o pai 'babado' na legenda da foto, que não passou despercebida aos olhos de muitos fãs.

