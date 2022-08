José Raposo assinalou hoje, 2 de agosto, na sua conta oficial de Instagram a morte de duas figuras públicas muito acarinhadas: Irina Fernandes e Mariama Barbosa.

Ambas morreram após uma batalha contra o cancro, no caso de Irina contra o cancro da mama e no de Mariama contra um tumor maligno no estômago.

"Não as conhecia, só vi uma vez a Mariama na SIC de passagem e deu-me um abraço… Toda a gente fala de dois seres humanos especiais, custa saber que partem tão cedo…!", começa por referir.

Entretanto dirige-se ao filho de cada uma: "Gostava de abraçar o Zé Maria e o Santiago e dizer-lhes que o amor maior de mães que elas lhes têm é eterno. IRINA e MARIAMA, de coração", completa.

