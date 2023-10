José Raposo partilhou na sua página de Instagram um vídeo do filho mais novo, Ricardo, a cantar o tema 'The Way I Feel Inside', da banda The Zombies.

"É meu! Meu filho! É o meu Ricardo…", começou por escrever o pai 'babado', aproveitando para promover depois uma peça de teatro que junta os filhos, Ricardo e Miguel.

"Vão vê-lo ao Trindade no 'Sonho de Uma Noite de Verão', onde brilha num fabuloso espetáculo pejado de colegas brilhantes (um deles por acaso é o meu Miguel!), que fazem deste espetáculo um dos mais brilhantes que passaram pelos nossos palcos! Amo-te", disse.

