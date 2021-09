José Raposo é um pai muito orgulhoso, como faz questão de mostrar aos mundo. "Eu e o meu Ricardo na apresentação da nova grelha da SIC", começou por escrever o ator numa publicação que fez na sua página de Instagram, esta quarta-feira.

Ambos estiveram no evento, que decorreu na segunda-feira, 20 de setembro, momento que José Raposo não deixou passar em branco.

"Tão feliz me deixaram os elogios que lhe fizeram várias pessoas que estão a gravar com ele a novela 'Amor Amor', elogios ao seu talento e ser humano lindo que é", disse o pai 'babado'.

"Não é que me surpreenda, porque sei do seu enorme talento desde sempre, desde que 'apalhaçou' naturalmente os serões lá de casa com a sua reguilice teatral, desde que mostrou vontade de ir para o palco connosco nas revistas quando era pequenino (concretizada!), desde a vontade de ser o artista versátil e completo que é ao desejar ir para o Chapitô completar a escolaridade antes do 12.º ano, desde que me fez chorar ao nascer e lhe chamei 'chinês' pelo olhos amendoados lindos que tem... e desde aí que tenho a sorte grande e o orgulho imenso de ser pai de um ser humano cujos valores humanos são o espelho da sua conduta pacífica, honesta e justa para com os outros", destacou.

"Ainda por cima deu-me os meus dois netos mais lindos que tanto amo, e como pai é único! Amo-te muito filho, obrigado por existires", rematou.

