José Raposo conduziu uma "entrevista única" aos filhos Ricardo e Miguel, anunciou Júlia Pinheiro na tarde desta quinta-feira.

A conversa vai ser transmitida no programa da apresentadora, na SIC, na tarde de amanhã, 19 de novembro.

"Talento e amor são as palavras que melhor definem uma das famílias mais acarinhadas pelos portugueses, a família Raposo. No próximo programa 'Júlia', José Raposo aceitou o meu desafio e conduziu os filhos Miguel e Ricardo numa verdadeira viagem pelas suas vidas. Será uma conversa sobre memórias e momentos marcantes onde os protagonistas vão abrir o coração por inteiro", disse Júlia no teaser de apresentação da conversa.

Recorde-se que Miguel e Ricardo nasceram do casamento de José Raposo com Maria João Abreu. A atriz perdeu a vida em maio deste ano, aos 57 anos.

