Herman José destacou-se com a imitação que fez de José Milhazes, jornalista e comentador da SIC. O comediante foi alvo de vários elogios, incluindo do próprio Milhazes, conforme destacou nas stories da sua conta de Instagram.

"Caro, vocês são grandes no humor. Obrigado e um forte abraço do José Milhazes, seu grande admirador desde há muito. É pior o original do que a cópia", escreveu José Milhazes num comentário nas redes sociais.

"Um grande abraço. Não imagina o que me diverte ser seu clone!", respondeu Herman.



© Instagram - Herman José

