Os rumores confirmaram-se finalmente. Há já vários meses que alguma imprensa cor-de-rosa dava conta de um novo namoro de José Mata, com o ator a falar agora, pela primeira vez, sobre o tema.

"Já não estou solteiríssmo, já não. Estou muito bem, muito feliz, mas já não estou solteiro", confidenciou ao 'Passadeira Vermelha', da SIC, durante a apresentação da nova grelha do canal, no cineteatro Capitólio.

"Posso dizer que estou muito feliz e que os palpites estão muito corretos. Agora, as coisas têm o seu tempo. Muitas vezes, as pessoas estão numa relação mas não é uma relação assumida, não é um namoro… Portanto, acho que só perdemos se, de repente, começarmos a anunciar coisas", acrescentou José Mata, confirmando assim que o seu novo amor é Panama Cook, cantora que em 2019 participou no 'The Voice Portugal'.

Veja abaixo a prestação de Panama Cook no concurso da RTP.

Siga o link

Leia Também: O amor, a relação com o filho e a solidão. Cristina falou sobre tudo