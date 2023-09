Cristina Ferreira celebra este sábado, dia 9 de setembro, o seu 46.º aniversário e decidiu festejar com uma grande entrevista, dada a Maria Cerqueira Gomes.

A conversa aconteceu no programa 'Conta-me' e começou precisamente por abordar a questão da idade: "Há pessoas que ainda me dão 38, 39 ou 40 e isso é muito giro, significa que ainda há alguma frescura presente".

Sobre o facto de ter tido, nos últimos anos, uma alteração na sua postura em relação a festas, visuais e amizades, Cristina assume que sentia "uma timidez" que não lhe permitia "fazer determinadas coisas" mas que hoje tem "uma liberdade" que não existia outrora.

Reforçou que se recusa a fazer fretes, que tenta ser o mais honesta possível em todas as situações e garante que não tem medos. Um dia mais tarde, quando já não cá estiver, gostava que dissessem sobre si que "tentou fazer diferente" dos demais.

Sobre o filho, Tiago, a apresentadora confessa que existe um desinteresse em relação à televisão, até mesmo sobre programas que a mãe apresenta. "Ele não sabe de nada, não se interesse por nada e não tem nenhum fascínio pela televisão", explicou.

Cristina falou ainda sobre o facto de não poder acompanhar o filho nas suas atividades, como todos os pais fazem, tendo em conta o mediatismo que tem desde muito cedo: "Acho que o Tiago gostava que eu fosse a mais jogos de futebol. Ir a um jogo de futebol é estar na bancada com gente constantemente a conversar comigo. Eu não falto a nenhum dos jogos que eu sei que para ele são importantes. Ele sabe que eu não vou porque para mim não é confortável".

Tiago, fruto da relação já terminada de Cristina Ferreira e António Casinhas, continua focado em ter uma carreira no mundo do futebol, algo que não agradou totalmente à apresentadora. "Sempre disse 'eu não vou pô-lo aos treinos nem buscá-lo, isso é coisa de pai e avô porque foram vocês que quiseram'. Eu tinha-lo posto no surf, queria que o meu filho fosse surfista. Ele gostou e também não gostava de futebol, mas o pai começou a dizer-lhe e a meter-lhe na cabeça", fez notar Cristina.

Também sobre o ex-companheiro falou a comunicadora. A relação, terminada há mais de 13 anos na sequência de uma traição levada a cabo pelo antigo jogador de futebol, vive hoje uma fase tranquila e estável, e Cristina quis mesmo deixar um agradecimento.

"Tenho de fazer este agradecimento ao Casinhas porque foi a atitude mais generosa que ele teve para comigo, que foi deixar que o meu filho dormisse todos os dias comigo, e eu sei que ele perdeu com isto. Ele tomou essa decisão e disse-me: 'vamos separar-nos e eu sei que é melhor para ti e para o Tiago que ele fique todos os dias contigo numa casa, eu só gostava de poder estar com ele todos os dias'", relatou Cristina, acrescentando ainda: "Foi esse o nosso entendimento, ele é que o fui buscar à escola todos os dias, almoçava com ele, fazia o que queria, mas à noite ele estava na minha casa. Eu nunca senti falta de filho, o Casinhas sentiu. Foi uma atitude que mostra o amor que ele tem por mim e pelo filho e até ao fim da minha vida vou agradecer".

Depois de António Casinhas, nunca mais se conheceu uma relação amorosa de Cristina. A apresentadora confessou nesta mesma entrevista que houve "um período" da sua vida em que não deixou que "ninguém entrasse" no seu coração, dado que precisou de fazer um "um luto" relativamente ao sonho de uma família perfeita que havia criado. "Dediquei-me muito ao trabalho que era, talvez, a minha fuga para não estar tão triste. não deixava sequer que alguém olhasse para mim, não olhava à minha volta para ver se haviam pessoas bonitas, não tinha interesse nenhum em ter alguém", explicou.

Cristina sublinha ainda que continua a amar o ex-companheiro. "Foi um grande amor na minha vida, se vai ser o grande amor eu não sei. Vou amá-lo para sempre. Vai ser amor para toda a vida, tenho a certeza profunda", disse.

Sem assumir se está ou não a viver um novo amor, Cristina Ferreira aceitou falar sobre a amizade próxima com Miguel Cristovinho, que diz ser a pessoa a quem gosta de contar de imediato o que lhe acontece na vida. "Ele é um entusiasta. falo com ele e tudo é grande, tudo é boa energia e maravilhoso. entrou na minha vida há um ano e tal e sabe tudo de mim", justificou.

Deixou claro também que gostava de casar um dia e que ainda quer encontrar alguém que queira ficar com ela "para sempre".

A entrevista terminou com o tema da assinatura do novo contrato com a TVI, com Cristina Ferreira a contar que a decisão foi tomada em solidão e que quando chegou a casa estava "sozinha", sem ninguém com quem partilhar a mesma. "No dia em que aprenderes a estar sozinha, cumpriste a tua missão na vida", concluiu.

Leia Também: "Eu ainda quero encontrar alguém que queira ficar comigo para sempre"