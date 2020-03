Ao longo dos últimos dias, muitos têm sido os famosos que por via das redes sociais partilham com os seguidores a forma como têm preenchido os dias, agora que estão restritos apenas às suas casas. José Mata juntou-se aos demais e revelou, na manhã desta terça-feira, que vai aproveitar a quarentena para se dedicar à espiritualidade.

"Hoje voltei ao Reiki. Vou perder o medo", começou por dizer na legenda de uma foto em que mostra o "altar" que tem em casa.

O ator frisou ainda as "saudades" que sente da "normalidade", mas mostrou que está focado em reorganizar as suas rotinas.

"Agora as minhas energias estão confinadas a um pequeno espaço. Vamo-nos reorganizando no dia a dia e vamos querendo cada x mais acordar deste filme. Cada um com as suas circunstâncias. Isto está aqui pra ficar. Mas uma coisa é certa, quanto mais tempo ficarmos em casa, mais rapidamente matamos o bicho", afirmou.

"É aguentar o barco porque a tempestade vai perder força, vai perder água e NÓS vamos ganhar. Vamos perder o medo. Vamos olhar para dentro, reorganizarmos nos; vamos juntar toda a nossa energia BOA para isto passar. Vamos cuidar de nós e do outro. Física , emocional e espiritualmente e por favor. Vamos perder o medo", rematou.

Leia Também: Mais um dia de quarentena. O que andam a fazer os famosos?