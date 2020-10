José Luís Cardoso, que casou com Graça Peralta em 'Casados à Primeira Vista', usou as suas redes sociais esta sexta-feira para confirmar um rumor que já que circulava há algum tempo na imprensa: o conde assume estar a viver "problemas familiares".

"Para todos aqueles que me têm seguido neste desafio dos dois dias de jejum intermitente, venho por este meio anunciar que tal vai ficar interrompido. Continuarei a dar-vos dicas sobre o jejum intermitente, mas neste momento estou a passar por problemas familiares que não me permitem continuar a fazer este desafio", anuncia José Luís, explicando assim que estará mais ausente das redes sociais nos próximos dias.

Ao que tudo indica, os problemas familiares de que fala José Luís podem estar relacionados com uma relação tensa com a irmã e a mãe - com quem vive desde que se divorciou.

