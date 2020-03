As recomendações feitas pelo governo para as pessoas ficarem em casa são repetidas todos os dias, contudo há algumas que continuam a fazer passeios sem respeitarem as normas de segurança, conforme evidenciou José Figueiras.

Esta sexta-feira, dia 27, na sua conta de Instagram, o apresentador publicou uma imagem do passeio marítimo da zona de Oeiras, aproveitando para fazer um alerta.

"Mas afinal o que é isto?!!!! Hoje ao final da tarde no paredão de Caxias em Oeiras. Nem quis acreditar!!!! Para casa já", escreveu na legenda da publicação.

