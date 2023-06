José Figueiras matou as saudades da filha no passado fim de semana. Como o apresentador da SIC mostrou aos seguidores da sua página de Instagram, encontrou-se com Stéphanie em Bruxelas.

"'O Melhor de Portugal' em Bruxelas é estar com a minha filha e festejarmos juntos a grande festa portuguesa. Quando as saudades apertam…", escreveu José Figueiras na legenda de duas fotografias em que aparece com Stéphanie.

Após a partilha, foram muitos os seguidores que não tardaram a reagir às imagens. "A tua filha está uma princesa", comentou um seguidor. "Ela é linda", acrescentou uma seguidora. "Família linda", pode ler-se entre as várias mensagens.

De recordar que Stéphanie é fruto do casamento terminado de José Figueiras com Eva Mandl. O ex-casal tem ainda em comum o filho Christopher.

