José Eduardo Moniz, como ditam as boas maneiras do 'fairplay', esteve presente na 26.ª cerimónia dos Globos de Ouro. O diretor-geral da estação casou, no dia anterior, a filha Madalena Moniz, e embora tenha havido festa "até de madrugada", nem isso o demoveu da ideia de representar a TVI na festa do canal concorrente.

Aos jornalistas, nos bastidores da gala, Moniz contou alguns pormenores do casamento da filha, fruto da relação com Manuela Moura Guedes. "Foi uma festa muito bonita, os méritos são todos para ela, bem como para o João, o marido, porque organizaram tudo, de uma ponta à outra. Não tive de intervir em nada. Ela só contou com a ajuda da mãe para as questões do vestido e etc. De resto, a autonomia dela, que existe desde criança, evidenciou-se até ao mais pequeno pormenor", fez notar.

Orgulhosa da filha, que hoje tem 27 anos, José Eduardo Moniz quis sublinhar a educação que a jovem teve, responsabilidade sua e da companheira. "Ela teve uma educação em liberdade responsável. Acho que é isso que toda a gente deve ter", referiu.

Questionado sobre se acabou por se emocionar durante a cerimónia, o diretor, entre risos discretos, respondeu: "Um bocadinho".

Importa recordar que José Eduardo Moniz e Manuela Moura Guedes têm ainda um outro filho, José Maria Moniz.

