Em entrevista à revista brasileira Mensch, o ator português de 22 anos fala do passado, do presente e do futuro, não excluindo a possibilidade de se mudar para o Brasil quando terminarem as gravações da telenovela brasileira "Salve-se quem puder", atualmente suspensas por causa da pandemia global de COVID-19 que condiciona o planeta. "Não consigo responder a isso ainda. Eu gosto muito de pensar no presente", confidencia o namorado da atriz Bárbara Branco.

"Estou muito feliz por estar a trabalhar no Brasil. Sinto-me bem e realizado. Sei também que tenho muitos projetos que ainda quero fazer em Portugal, principalmente em teatro, que faço regularmente, mas só o futuro o dirá. Não gosto de me condicionar", assume José Condessa, que descobriu a paixão pela representação ainda em criança. "O meu pai é um ator amador e eu cresci nas salas de teatro. Comecei a fazer teatro com cinco anos e, desde aí, nunca mais parei", refere.

"Fiz teatro amador muitos anos até decidir ir estudar teatro, tirei o meu curso e comecei uma licenciatura também. Tenho feito muito teatro", regozija-se. "Em 2015, comecei também a fazer novelas e cinema. Acho que sempre soube que queria representar para o resto da vida", desabafa José Condessa. "A paixão foi crescendo e entendi que tinha de procurar formação. Estudei teatro durante cinco anos e continuo a procurar fazer sempre mais formação", afirma o ator.

Atualmente em confinamento social em Nisa, no Alentejo, novamente longe da namorada, o artista fala ainda do namoro à distância que vive com Bárbara Branco desde que emigrou para o Brasil. "Essa é a parte pior desta mudança profissional", assume. "Foi uma novidade e não sabíamos como é que seria [vivermos afastados um do outro], mas temos conseguido descobrir formas de contornar a distância", acrescenta o intérprete da personagem Juan de la Piedra.