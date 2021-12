"Esta mensagem é para todos vós, para pedir as vossas orações pela alma do meu irmão. Estou eu vestido, pronto para ir para um jantar de caridade e recebi a notícia de que o meu irmão viajou". Foram estas as palavras que deram início a um vídeo de José Castelo Branco onde fala da partida do familiar.

Momentos antes de um evento, a figura pública do jet set português recebeu a notícia da morte do irmão, Sérgio Fernando Maria de Castelo Branco da Silva Viera, conhecido apenas como Sérgio Vieira, histórico dirigente da Frente de Libertação de Moçambique.

No mesmo vídeo, José Castelo Branco acrescentou: "Senti o conforto de que ele está bem porque viajou, exatamente, no dia em que fez sete anos que a minha mãe [partiu]. A vida é assim".

"O meu irmão foi um homem de muito poder, foi um herói e dizia sempre: vou morrer calçado. E realmente morreu calçado. Paz à sua alma. Mano Sérgio, dou-lhe um grande beijo", rematou.

Num outro vídeo, continuou: "Estou com o meu coração a sangrar, mas tenho agora um trabalho e tive a retocar-me para ir... Às vezes é como os palhaços, estamos a chorar por dentro mas temos que sorrir. Os nossos olhos choram, mas o nosso coração sangra. Meu irmão, hoje despejei champanhe numa planta, numa terra, cumpri a tradição. E não me quero despedir. Irei aí despedir-me com a dignidade que o mano merece. É um herói, foi o meu herói e foi o herói de um povo. E quem não entender, lamento".

Veja o vídeo na íntegra:

