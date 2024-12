José Castelo Branco está a fazer um retiro espiritual, como o próprio confirmou ao Fama ao Minuto através de uma nota enviada em seu nome pela pessoa que está neste momento a 'representá-lo'.

"É fundamental para mim, neste momento, estar em retiro espiritual. Há muitos anos que não tinha esta oportunidade devido ao estado de saúde da Betty. Esta não é uma prática inédita na minha vida, pois antes do meu casamento fazia retiros anuais de uma semana para me reconectar comigo mesmo e com a espiritualidade", começou por explicar.

"Este período tem sido extremamente intenso e desafiador, e sinto a necessidade de me conectar profundamente com Jesus e com Maria para encontrar paz e força. Estou profundamente grato a todas as pessoas que têm estado ao meu lado neste processo, incluindo os amigos e o suporte maravilhoso que encontrei no convento", destacou de seguida.

"Cada dia que passa tenho mais certeza de que sempre fiz o melhor pela minha querida Betty, agindo sempre em nome do amor e do cuidado que nos une. Sinto que este retiro representa uma nova fase na minha vida, um momento de renovação e reflexão", pode ainda ler-se na mesma nota.

De recordar que este ano, José Castelo foi acusado de violência doméstica contra a mulher, Betty Grafstein, de quem está agora separado.