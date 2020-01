José Castelo Branco lançou um desafio aos fãs, cuja a oferta é o alojamento para uma semana em sua casa, em Nova Iorque.

“Uma semana em Nova Iorque em minha casa! Uma experiência super exclusiva! Tudo incluído”, escreveu o socialite na legenda de uma imagem que partilhou na sua página do Instagram.

Na legenda da mesma, a celebridade acrescentou: “Uma semana em NYC [Nova Iorque]. Tudo incluído para uma pessoa! Partida de Lisboa, Porto São Paulo ou Rio de Janeiro entre 5 de fevereiro a 27 de abril. Termina a 10.02.2020. Regras – Seguir José Castelo Branco no Instagram, a Lady Betty Grafstein, Shoe designer, a Forest Hills, Queens NY e o Guilherme Castelo Branco Vieira. Mencionar um amigo nos comentários, podem participar as vezes que quiserem e partilhar este post nos stories! Vou receber um fã em minha casa durante uma semana. Atenção que é para um convidado! O/a vencedor/a terá que ter visto no passaporte e referências! Importante (se tiver menos de 21 anos, tem que ter autorização dos pais! Segundo a lei USA)”.

