Foi no final do ano passado que José Carlos Pereira e Inês Góis anunciaram publicamente a separação. O agora ex-casal tem dois filhos em comum, Afonso e Tomás.

A viver uma nova fase da sua vida, não estando agora sempre com os filhos, e continuando solteiro, o ator e médico confessou que este não está a ser um bom momento da sua vida. Tema que abordou em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no 'Dois às 10', da TVI.

"Separei-me há pouco da Inês. Temos uma ótima relação", começou por destacar sobre o fim da relação, admitindo depois: "Está a custar-me bastante pela distância dos meus filhotes, mas vou estar com eles no fim de semana".

José Carlos Pereira não deixou de confessar que o excesso de trabalho foi uma das causas da separação, pois continua focado na carreira de ator e médico.

"No meio disto tudo, há sempre alguma coisa que fica para trás", frisou, admitindo a sua "obsessão profissional", levando a que deixasse algumas coisas para "segundo plano", o que acaba por trazer "consequências".

De recordar que além de integrar o elenco do 'Festa é Festa, José Carlos Pereira está empenhado no caminho que tem construído na medicina estética. "Achava que conseguia abraçar o mundo com os dois braços, mas não dá", partilhou, estando agora numa fase de "repensar e encontrar o equilíbrio", pois já sente na pele "o excesso de trabalho".

Ainda assim, diz, continua a acordar às 5h da manhã para fazer exercício físico. O dia terminar com o jantar por volta das 19h30/20h, deitando-se entre as 21h/21h30.

Antes de terminar, José Carlos Pereira reforçou que continua solteiro. "Neste momento não é a minha prioridade. Tenho de reequilibrar muitas coisa na minha vida antes de ter uma relação", completou.

