José Carlos Pereira recorreu às stories da sua página de Instagram para partilhar uma montagem fotográfica onde recordar três projetos que fez com Sara Prata.

Os atores já foram várias vezes um casal na ficção, momentos que José Carlos Pereira fez questão de destacar na rede social esta quarta-feira. "Saudades, querida", disse.

Por sua vez, Sara Prata não ficou indiferente à publicação do colega e também destacou a montagem nas stories da sua página de Instagram. "Oh Zeca!!! Ganhamos no jogo de quem fez mais vezes de casal", comentou. Veja na galeria.

