José Carlos Pereira e a namorada, Inês de Góis, tiraram o fim de semana para namorar. Uma forma de o casal celebrar o Dia dos Namorados.

"My Sweet Valentine e o Tomás", pode ler-se na legenda de uma fotografia partilhada pelo ator na sua conta oficial de Instagram.

Uma fotografia onde salta à vista a enorme barriguinha de Inês de Góis, que aguarda a chegada do primeiro filho em comum do casal: o bebé Tomás, que é para Zeca o seu segundo rebento. O ator já é pai de Salvador, fruto da sua relação com Liliana Aguiar.

O casal encontra-se no Penha Longa Resort, em Lisboa.

Espreite as imagens na galeria.

Leia Também: Muito amor e originalidade! As mensagens dos famosos no Dia dos Namorados