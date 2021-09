"Esta foi talvez a cena mais 'difícil' de gravar durante todo o período que decorreu da primeira temporada de 'Festa é Festa', da TVI", é desta forma que José Carlos Pereira dá início a um desabafo onde recorda as gravações do momento em que a companheira de Sotor, personagem de Zeca, lhe diz que prefere morrer a viver tetraplégica.

"Nesta cena aborda-se a temática da eutanásia, do direito à escolha e decisão de cada indivíduo, no que respeita à sua vida. Onde começa e acaba o âmbito do ser médico e onde se imiscui, ou não, esta ação na deontologia da sua profissão", realça o ator, formado em medicina para lá da ficção.

"Todos temos uma opinião… E a vossa qual é?", questiona ainda José Carlos Pereira, que desta forma abriu a discussão sobre o tema nas suas redes sociais.

