José Carlos Pereira vai passar umas férias em família, como revelou esta sexta-feira, 23 de julho, na sua página de Instagram.

Depois de longo dias de trabalho divididos entre a medicina e a representação, o ator e médico vai agora desfrutar de uns momentos de descanso.

"Bom fim‑de‑semana a todos. Hoje começamos as nossas férias. Beijinhos a todos e aproveitem este verão ao máximo. A nossa família vai fazer por isso", escreveu na legenda de uma fotografia onde aparece ao lado do filho mais novo, o pequeno Tomás, fruto da relação com Inês de Góis.

Leia Também: Mamã sexy! Namorada de José Carlos Pereira confiante com as suas curvas