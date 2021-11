Para José Carlos Pereira, este sábado, 6 de novembro, foi dia de formação, continuando assim a investir na sua carreira de médico.

"Anatomia facial e dissecação de cadáveres, para aprofundar conhecimentos e técnicas a nível de injetáveis faciais e resolução de complicações. Acredito que só com a formação contínua e com a partilha de conhecimentos nos podemos tornar melhores profissionais", disse numa publicação que fez na sua página de Instagram.

Mas este domingo já será bem diferente, na companhia da família, especialmente dos dois filhos.

"Um bom domingo a todos!!! Aqui em casa acordamos assim. Vamos almoçar com os avós, vamos ao show do Luccas Neto e passear na praia. E vocês? Que vão fazer hoje?", partilhou com os fãs.

