Salvador, o filho mais velho de José Carlos Pereira, está de parabéns. O menino completa esta terça-feira, 9 de janeiro, sete anos de idade, data que foi destacada pelo ator e médico na sua página de Instagram através de uma sentida mensagem.

"Hoje é o dia dele", começa por escrever na legenda de um retrato de Salvador.

"O mais velho dos manos, o mais sensível, o mais intuitivo, o mais 'artista'... Por onde passa enche corações com a sua bondade e altruísmo e nasceu com ele. És um orgulho de filho e muito parecido com o pai. Amo-te, Salvador", acrescenta.

"Parabéns a mãe e ao pai Francisco pelo amor", escreve, por fim, dirigindo-se à ex-companheira e ao padrasto do menino, Francisco Nunes.

