José Carlos Malato não deixou passar em branco o aniversário de Herman José, a quem teceu rasgados elogios.

Nas stories da sua página de Instagram, o apresentador da RTP publicou uma fotografia do comediante e começou por escrever: "Ai o Platão disse que os sentidos nos enganam; ai o Kant disse que o homem está no centro do universo; ai o Descartes que duvida de tudo; ai o Miró que faz aqueles desenhos que qualquer pessoa faria; ai o Ricardo Araújo Pereira, não sei quê, não sei que mais; ai a Joana Marques, bla, bla, bla…".

"Ninguém tira o mérito a ninguém, mas ser o precursor, fazer antes de toda a gente fazer, isso é que é f*****. Confrontar a sociedade com o seu ridículo e obrigá-la a confrontar-se consigo própria é condão de poucos. Obrigado, Herman José. Parabéns pelo teu aniversário", acrescentou.

© Instagram_josecarlosmalato

