José Carlos Malato mostrou-se visivelmente indignado com as ações levadas a cabo pela Rússia na guerra que iniciou contra a Ucrânia. Perante as notícias que davam conta do bombardeamento de uma central nuclear, o apresentador da RTP1 fez um comentário nas stories da sua conta de Instagram.

"O cabr** do Putin está a bombardear uma central nuclear! Isto está a passar das marcas! Alguém tem lhe de meter uma bala nos corn**!", afirmou, sem 'papas na língua'.

Esta não foi a primeira apreciação que o comunicador fez sobre o assunto. Também nesta plataforma social, Malato tinha criticado o Partido Comunista.



