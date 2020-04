José Carlos Malato tem nos últimos tempos usado as redes sociais para manifestar a sua opinião sobre os mais diversos assuntos da atualidade. Esta quinta-feira, dia 2, foi a banca em Portugal e a crise que poderá ser gerada pela pandemia do novo coronavírus a merecer comentário por parte do apresentador.

“'Se a banca apresentar lucros avultados em 2020 e 2021, isso será uma vergonha e ingratidão para com os portugueses'", começou por citar o rosto da RTP, revelando assim concordar comas palavras de Rui Rio.

"Não o conheço bem, mas gostei de o ouvir nesta declaração. Os bancos e os banqueiros não têm vergonha na cara. Confrangedor", disse, por fim.

