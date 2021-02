José Carlos Malato decidiu recorrer ao Instagram para homenagear o ator Christopher Plummer, que morreu esta sexta-feira, 5 de fevereiro, aos 91 anos.

"Morreu Christopher Plummer. Mas foi o Coronel von Trapp de ‘Música no Coração’ que me chamou a atenção - era eu tão miúdo - para a existência e o horror do nazismo", começou por destacar o apresentador da RTP na legenda de uma fotografia de Christopher.

"Valores como a verticalidade, a resistência, o poder da música e do amor. Estavam todos presentes neste gentleman. Ficará, para sempre, do lado certo da História. Obrigado. RIP", completou.

