Meses depois de ter-se despedido da cadela Jolie, José Carlos Malato volta a viver um momento difícil.

O apresentador publicou uma nova mensagem na sua página de Instagram onde comunica a morte do amigo de quatro patas.

"O Pipo morreu. Na cama. Na nossa caminha. Eu agarrado a ele. Ele abraçado à morte. Não consegui resgatá-lo à tristeza da partida da Jolie. Desde esse dia, nunca mais foi o mesmo. A saudade é fulminante para o coração. Já não sou pai nem mãe de ninguém. Agora só me apetece vestir-me de preto, como as mulheres ciganas e as mulheres do norte. Para toda a vida", escreveu.

