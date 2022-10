José Carlos Malato recorreu à sua conta oficial de Instagram para esta quarta-feira, 19 de outubro, agradecer a onda de apoio e solidariedade que tem vindo a receber nos últimos dias depois de ter anunciado a morte do seu patudo.

"Há dez anos despertei para uma espécie de amor que desconhecia. Puro, profundo, definitivo. Sem tsunamis de paixão, sem ponta de ciúme, sem sombra de dúvidas. Tranquilo, perfeito e, finalmente, eterno. Vivi-o com a maturidade com que nunca consegui viver outros amores - com reciprocidade absoluta. Isso já ninguém me tira", começou por desabafar.

A cadela Joli morreu em junho deste ano, o mesmo aconteceu agora a Pipo. O pauto do apresentador partiu no início desta semana.

"Agradeço à Jolie e ao Pipo a descoberta do amor filial. O seu legado vai continuar no meu coração e nos meus braços abertos para novos amores que durarão a eternidade que dura a vida dos cães. Agradeço a todos os que expressaram a sua solidariedade e carinho nestes dias. Queria poder agradecer com uma carta manuscrita, como se fazia antigamente", disse, dedicando a sua mensagem a todos os que o apoiaram.

O apresentador da RTP1 contou, por fim, que receberá em breve a chegada de uma nova cadelinha: a estrepitosa Marilú. "Havemos de ter grandes conversas sobre os irmãos na areia da praia ou a brincar na erva fresca. E virão mais irmãos e irmãs. Enquanto durar a vida deste cão que sou eu", terminou.

