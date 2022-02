Uma equipa de reportagem da TVI, do programa 'Dois às 10', foi alvo de agressões por parte de um idoso de 76 anos em Aveiro.

Bruno Caetano, jornalista presente no local na altura, explica que o homem em questão tem acumulado lixo na rua, à porta da sua garagem, facto que tem incomodado os vizinhos, que se veem impedidos de fazerem as respetivas leituras de gás, por exemplo.

"Há uma certa altura em que estamos a entrevistar o administrador do condomínio quando somos interrompidos pelo homem de 76 anos a querer agredir-nos. Agrediu o administrador do condomínio com uma bengalada no braço, e por pouco não lhe acertou na cabeça", descreve Bruno.

"O que se seguiu foi a nossa fuga para que não fossemos agredidos, porque se trata de um homem de 76 anos. Tentamos, acima de tudo, controlar a ira deste homem, mas era impossível", adianta, referindo que sete elementos da PSP estiveram no local, para além de uma ambulância.

Segundo Bruno Caetano, o idoso em questão sempre foi acumulador, contudo o problema agravou-se quando a mulher saiu de casa há quatro anos. Desde então, para além de juntar lixo dentro de casa - de tal forma que só consegue abrir a porta o suficiente para entrar - vive sem condições, não tendo acesso a luz, água ou gás.

Veja aqui o momento em que tudo aconteceu.

Leia Também: Eduardo Madeira confirmado em nova novela da TVI