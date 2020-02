Miguel Gameiro foi notícia no passado fim de semana depois de ter usado as suas redes sociais para se manifestar publicamente contra o facto de a RTP ter convidado o artista Jorge Martinez a participar no programa ‘5 Para a Meia-Noite’

O fundador dos Pólo Norte considerou que a relevância dada a Jorge Martinez, que há algumas semanas se tornou viral devido às suas entusiásticas atuações com efeitos pirotécnicos, era uma “elevação da mediocridade”.

Em resposta a estas duras palavras, Martinez resolveu esta segunda-feira partilhar com os fãs um comunicado onde se mostra revoltado com o ataque que diz ter sofrido.

“Esta é a minha resposta a um músico que está indignado com a sua triste inveja do meu sucesso (...)”, começa por referir.

Este acusa Miguel Gameiro de através das redes sociais “se tentar promover” à custa do seu “êxito e justo reconhecimento”. “Quando a inveja ataca é lixado.... principalmente nos incapazes e limitados”, continua, deixando claro o seu desagrado.

E as acusações não ficaram por aqui, Martinez vai mais longe ao referir-se ao músico como “mesquinho, inculto, malcriado e com falta de carácter”.

“Na realidade o verdadeiro ridículo foste tu”, afirma.

Por fim, Jorge Martinez garantiu ter já 30 anos de carreira e fez questão de se declarar como “o primeiro artista português a usar pirotecnia em televisão”.

“Para me criticares a mim, terias que criticar grandes nomes mundiais, que usaram e usam fantásticos efeitos pirotécnicos em palco”, defende, passando a citar nomes como Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Ricky Martin ou Robbie Williams.

Veja aqui o texto completo:

