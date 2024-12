O menu exclusivo para a noite de 19 de dezembro será preparado em colaboração com os chefs do Erva, Miguel Teixeira e João Moreira, acompanhado de uma seleção de vinhos portugueses especialmente escolhidos para complementar os pratos.

“O 'Música dos Chefs' é, para mim, a união ideal entre música e comida. A cozinha do Erva é inspirada pelos sabores tradicionais de Portugal, aos quais tenho uma ligação muito forte. Cresci na cozinha com a minha avó e sempre valorizei a nossa rica tradição gastronómica. Espero que todos que se juntem a nós nesta noite sintam essa mesma paixão e, claro, que se divirtam imenso”, afirma Miguel Gameiro.

A experiência começa com um espumante de boas-vindas, seguido de um jantar cheio de sabores tradicionais, e culminando com um concerto. Miguel Gameiro subirá ao palco para mais uma atuação a solo, onde revisitará os seus maiores sucessos. No que toca à ementa, o alinhamento da mesma inclui, na entrada, Leitão, funcho e laranja (Espumante Murganheira Super Reserva), no prato principal, Bacalhau com todos by Miguel Gameiro (Quinta do Carmo Tinto) e, à sobremesa, Chocolate, flor de sal e pimenta-rosa (Porto Vasques de Carvalho LBV).

A programação da noite começa com um welcome drink às 19h30, seguido do jantar que se inicia às 20h00. Após o jantar, o concerto tem lugar entre as 21h30 e as 22h00, e a diversão prossegue no bar, onde um saxofonista, acompanhado por um DJ, irá animar os convidados que quiserem prolongar a festa.

O custo por pessoa é de 95€, com a harmonização de vinhos incluída.

As reservas podem fazer-se através do e-mail reservas@erva-restaurante.pt, do telefone 912 592 132, do site do restaurante ou através do TheFork.