Jorge Martinez não ficou indiferente a uma notícia que dava conta que o artista não tinha sido convidado para participar no 'Big Brother Famosos'. Foi através de uma publicação na sua conta de Instagram que o artista mostrou a sua indignação.

"Perante as débeis escolhas da Cristina para o novo 'BB' está tudo dito... medo!", começa por dizer.

"Onde está a tal inovação que o José Eduardo Moniz veio salientar que era necessário, onde? Com este elenco ultrapassado realmente só demonstram terem medo da força da razão, e das palavras com a minha presença no 'BB'", argumentou.

"A manipulação é o dia a dia neste país e os cotas... Os tais protegidos, coitadinhos... na TVI, tudo farão para impedir a minha entrada. Estás com sorte menino galopim, mas eu não me esqueço de ti mais o teu Festivalopim da RTP, garanto-te! Eu e os meus fãs! Um dia será feita justiça!!!", completou.



© Instagram - Jorge Martinez

