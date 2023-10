Cândido Costa tornou-se uma estrela televisiva em muito pouco tempo e para esse fenómeno tem contribuído o dom que o ex-jogador de futebol tem para contar histórias - principalmente as que envolvem Jorge Jesus, por quem foi em tempos treinado.

Entre os episódios já relatados por Cândido, é inevitável destacar o dia em que JJ, como treinador do Belenenses, se desentendeu com 50 Cent, que fazia o teste de som no Estádio do Restelo antes de um concerto e que, por isso, interrompeu um treino da equipa da casa.

Jorge Jesus, indignado, abordou de imediato o rapper e ordenou que o mesmo parasse de fazer barulho, história que é muitas vezes lembrada por Cândido Costa.

Estes vídeos já se tornaram virais e quem também os viu foi Jesus, que ao cruzar-se com um deles decidiu ligar precisamente a Cândido.

"Estava a passar a Mealhada, numa das muitas viagens que faço, e recebo uma chamada que diz 'Jorge Jesus Mister'", começou por contar o antigo futebolista, que acrescentou ter ficado com receio do motivo do contacto.

"Pensava, conhecendo-o como conheço, que ia atender e ele ia dizer: 'ouve lá, estás a brincar com esta m****? Desleal do caraças!'. Então atendi com um tom de um gatinho cheio de medo e disse: 'estou, mister'. E ele disse: 'ouve lá, [estavas] igualzinho! Estou farto de me rir'", relatou ainda Cândido.

Leia Também: Nuno Markl e Cândido Costa em momento hilariante sobre... patos