Depois de alguns meios da imprensa cor de rosa terem destacado rumores sobre o fim do casamento de Jorge Gabriel e Filipa Gameiro, o apresentador da RTP decidiu manifestar-se publicamente.

"Em face das notícias que têm vindo a público, venho pelo presente, confirmar a minha separação da Filipa, com quem mantive um casamento de mais de 20 anos. Tendo em conta o largo tempo que estivemos unidos, a decisão foi tomada de forma ponderada e calma, estando prestes a ser formalizada, razão pela qual a mantive até então no recato da minha intimidade, que peço que continue a ser preservada", começou por escrever numa publicação que fez nas stories da sua página de Instagram esta quarta-feira, dia 30 de agosto.

© Instagram

"Tal como peço o mesmo para com a Filipa, a quem estarei unido para sempre, pelo que vivemos e enquanto mãe de três dos meus filhos. A minha prioridade serão sempre os meus filhos, que merecem serenidade e tranquilidade para adaptação a esta nova realidade. O carinho com que o público sempre me tratou justificam o presente esclarecimento", completou.



© Instagram

De recordar que Jorge Gabriel e Filipa Gameiro são pais de Mariana, Madalena e Pedro. O apresentador da RTP tem ainda o filho Duarte, fruto de uma relação anterior.

Leia Também: Jorge Gabriel e Joana Teles começam a semana em cor-de-rosa