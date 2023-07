Desde que estreou o filme 'Barbie' têm-se multiplicado os visuais em cor-de-rosa e os apresentadores da 'Praça da Alegria' não quiseram ficar de fora.

Na manhã desta segunda-feira, dia 31 de julho, Jorge Gabriel e Joana Teles surpreenderam os telespectadores ao aparecerem em estúdio vestidos de Ken e Barbie, respetivamente.

Ambos com perucas loiras, Joana optou por um top, saia plissada e sandálias em cor-de-rosa, enquanto Jorge Gabriel elegeu um fato cinzento e uma camisa cor-de-rosa.

"Hi Barbie. Hi Ken", pode ler-se, em referência aos cumprimentos frequentemente proferidos entre as personagens do filme. "Boa semana a todos!"

