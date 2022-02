Ricardo Salgado esteve pela primeira vez em tribunal no âmbito do processo judicial em que se encontra envolvido. Uma vez mais, a defesa do ex-banqueiro pediu a absolvição do mesmo, lembrando o diagnóstico de Alzheimer que lhe foi feito.

Não ficando indiferente ao assunto, o ator Jorge Corrula ironizou com a situação na sua conta de Instagram.

"'Foi-me atribuída uma doença de Alzheimer'... Recordo aos mais esquecidos que a frase mais dita nas comissões de inquérito foi: 'Não me lembro!'. Portanto, o Dr. Ricardo está apenas a usar um termo técnico e... talvez sim, talvez esteja a zuar com a nossa face!", referiu.

Recorde-se que Ricardo Salgado responde neste julgamento por três crimes de abuso de confiança, devido a transferências de mais de 10 milhões de euros no âmbito da Operação Marquês, do qual este processo foi separado.

