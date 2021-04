Jojo Todynho, de 24 anos, disse aos fãs que estava novamente solteira, informação que chegou esta segunda-feira, no Instagram, dois dias depois de assumir o namoro com Polidoro Júnior.

De acordo com a revista Quem, a artista terminou a relação depois de descobrir que o agora ex-companheiro estava a viver um romance com outras mulheres.

"Vou tentar ser curta e breve. Quem me acompanha sabe que não falo e não exponho a minha vida pessoal por diversos motivos. [...] Mas vim comunicar a todos, até porque tenho que fazer isso, que a partir de hoje sou uma mulher solteira, livre", comunicou Jojo.

Segundo a revista, a modelo Cristina Mendonça, de 29 anos, afirmou que também estava a viver uma relação amorosa com o jogador, como informou a colunista Fábia Oliveira. A manequim ficou surpreendida quando soube do romance de Polidoro com Jojo.

"Descobri pelas redes sociais, no Instagram dela, porque também seguia a Jojo e acompanhava o trabalho dela. Quero deixar claro que não tenho nada contra ela. Só deixei de segui-la porque me fez muito mal ver aquilo. Na quarta, quinta e sexta-feira, ele estava comigo em São Paulo e estávamos a fazer planos de ficarmos juntos quando eu voltasse para o Brasil. Estou em Cancún, no México, agora", contou.

"Quando vi a foto dele com a Jojo, perguntei o que é que estava a fazer com ela e ele disse que ela era só uma amiga. Estou muito magoada, chateada", acrescentou.

No entanto, Polidoro nega as relações. "Queria agradecer todas as mensagens de felicitação, todas as pessoas que torcem por mim e pela Jordana (Jojo Todynho), que nos desejaram sorte depois de terem ficado a saber que estávamos a conhecer-nos melhor. Junto a isso, está a acontecer uma coisa muito desagradável e incoveniente. Muitas mulheres estão a mandar mensagens para o Instagram de fofoca, para a minha assessoria a dizer que é minha namorada. Não sei com qual fim", disse na noite de domingo, falando das supostas traições.

"Só sei que é uma situação muito desagradável. Eu no domingo de Páscoa, na minha casa, com a minha família. Quem teve alguma coisa comigo, ficou para trás. Beijão. Aproveitar que é Páscoa e refletir um pouco o que é amor ao próximo. Mas fico com as mensagens de quem espalhou amor no meu Instagram e no da Jordana também. Para quem quer causar, vou orar muito e pedir para Deus abençoar a vida", rematou.

Leia Também: Carlos Cunha relata momento hilariante em que se divorciou de Marina Mota